Avant Garden, sarà un Halloween all'insegna del padel

All'Avant Garden, Halloween si festeggia in campo a colpi di "padella". Il circolo di via Ventura apre alla città in grande stile, con il torneo Nuova Sport Car, e festeggerà Haloween a dovere con un torneo che si preannuncia agguerritissimo.

Una-due giorni - quelli di sabato e domenica - di sport e divertimento all'Avant Garden, circolo nato all'interno di un rinomato centro fitness, la Virgin, là dove precedentemente c'era una palestra con 40 anni di storia. Un marchio come una garanzia che adesso prosegue il suo percorso puntando forte sul padel con cinque campi di ultime generazione e due spaziose tribune.

Il torneo di Halloween - per giocatori amatoriali e professionisti - si giocherà sabato e domenica con un minimo di due partite garantite per tutti. Sono già in tanti a essersi iscritti. In palio c'è un premio speciale: un monopattino elettrico. E il giorno dopo, il 1° novembre (festa di Ognissanti), l'Avant Garden Padel ha deciso di aprire le porte a tutti per l'Halloween Open Party con dolcetti e scherzetti per i più piccoli. Una festa aperta a tutti i bambini e agli amanti dello sport con l'organizzazione targata Matassa, nota società a Palermo che si occupa di animazione.



Gallery

