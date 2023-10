Avantgarden, Halloween all'insegna del padel con tante sorprese per i più piccoli

All'Avant Garden, Halloween si festeggia in campo a colpi di "padella". Il circolo di via Ventura si festeggerà Haloween a dovere con un torneo che si preannuncia agguerritissimo, strizzando l'occhio ai più piccoli.

Una-due giorni - quella di martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre - di sport e divertimento all'Avant Garden, circolo nato nel 2020 all'interno di un rinomato centro fitness, la Virgin, là dove precedentemente c'era una palestra con 40 anni di storia. Un marchio come una garanzia che adesso prosegue il suo percorso puntando forte sul padel con cinque campi di ultime generazione e due spaziose tribune. Il torneo di Halloween - diviso in due categorie: misto open e maschile pro - prevede diversi premi come l'attrezzatura sportiva Bullpadel e l'estrazione di una cassa bluetooth pickup. Sono già in tanti a essersi iscritti. Martedì 31 ottobre serata cocktail in maschera per assistere al torneo pro con i giocatori più forti della Sicilia

"Sono invitate tutte le famiglie con bambini a venire a vedere l'allestimento di mostri di Halloween con dolcetti e caramelle per i più piccoli, in occasione del torneo di padel. Una festa aperta a tutti i bambini e agli amanti dello sport", dicono dal circolo.