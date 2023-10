Halloween al Bioparco di Sicilia: dai travestimenti da brividi alla serra degli orrori

Dal 28 al 2 novembre Halloween è al Bioparco di Sicilia: travestimenti da brividi, trova la zucca e la serra degli orrori. "Divertimento, curiosità, travestimenti, fotografie e anche un po' di brividi" dicono gli organizzatori.

Il programma

Sabato 28 ottobre

Ore 10:00 Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetti foglia secca/spinoso.

Ore 11:00 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:30 Talk e arricchimenti con zucche dai Cebi

Ore 15:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 17:00 Chiusura del parco

Domenica 29 ottobre

Ore 9:30 Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetti foglia secca/spinoso.

Dalle 9:30 Trova la zucca

Regolamento del gioco “Trova la zucca”: verranno posizionate 7 zucche all’interno di 7 diversi exhibit. Dovrete trovare la zucca numerata e fotografarla con il numero ben visibile. Vince chi per primo invia tutte e 7 le foto richieste, inviandole con un messaggio alle nostre pagine Facebook o Instagram (tutte le 7 foto in un unico messaggio). Il primo visitatore che invierà tutte le foto richieste, riceverà in premio 2 biglietti omaggio, 1 intero e 1 ridotto e un cappellino del Bioparco di Sicilia. Il controllo delle foto e degli orari di invio, avverrà entro le 16:00 del giorno stesso del “Trova la zucca”. Il vincitore verrà contattato via social e le sue foto pubblicate sia sul nostro sito che su Facebook e Instagram.

Ore 11:30 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:30 Talk e arricchimenti con zucche dai Cebi

Ore 14:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 16:00 Chiusura del parco

Lunedì 30 ottobre

Ore 9:30 Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetti foglia secca/spinoso.

Ore 11:30 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:30 Talk e arricchimenti con zucche dai Cebi

Ore 14:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 16:00 Chiusura del parco

Martedì 31 ottobre

Ore 9:30 Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetti foglia secca/spinoso.

Ore 11:30 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:30 Talk e arricchimenti con zucche dai Cebi

Ore 14:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 16:00 Chiusura del parco

Mercoledì 1 novembre

Ore 9:30: Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetti foglia secca/spinoso.

Dalle 9:30 Trova la zucca

Ore 11:00 Face painting per trucchi "spaventosi" nella nuova area

Ore 11:30 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:00 Travestimenti da brividi

Regolamento del contest “Travestimenti da brividi” per bambini under 12 anni: ogni bambino che vorrà partecipare potrà iscriversi all’ingresso, ricevendo un numero che userà durante il contest. Alla fine della sfilata una giuria decreterà il vincitore. I genitori che lo desiderano, potranno firmare una liberatoria per autorizzare la pubblicazione delle foto dei loro figli sul nostro sito e sui nostri social.

Ore 14:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 16:00 Chiusura del parco

Giovedì 2 novembre

Ore 9:30: Apertura del parco

Per l’intera giornata La serra degli orrori al rettilario: blatte sibilanti, millepiedi giganti, tarantole, scorpioni, insetto foglia secca/spinoso.

Ore 11:30 Talk e arricchimenti con zucche dagli Ippopotami

Dalle 12:00 alle 15:00 Apertura del Self-service

Ore 14:30 Talk e arricchimenti con zucche dai Cebi

Ore 14:30 Chiusura delle casse all’ingresso

Ore 16:00 Chiusura del parco

La direzione si riserva di apportare modifiche al programma. Non è necessaria la prenotazione.