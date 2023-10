"Che fantastica serata": la festa di Halloween all'Astoria Palace Hotel

Si aprono le danze per la serata di Halloween e quale migliore occasione per dare il via ad una nuova, fantastica stagione invernale? Il 31 ottobre, alle ore 20, presso la Sala Normanni dell’Astoria Palace Hotel di Palermo andrà in scena il variegato e imperdibile intrattenimento di “Che fantastica serata”.

Una serata che unisce il buon cibo alla buona musica con l’AperiMix realizzato dagli chef dell’Astoria Palace. Un mix di sapori servito al centro tavola mentre il beverage sarà open esclusivamente sino al termine della cena. L’evento sarà presentato da Vincenzo Canzone.

Che fantastica serata, l’evento all’Astoria Palace: l’evento si arricchirà con lo ShowDance coreografico affidato all’agenzia FabulaEventi con un corpo di ballo strepitoso. E ancora, il live pianobar che vedrà sul palco il maestro Fornabaio al piano, pronto a far cantare e ballare gli ospiti con i maggiori successi italiani di sempre. A seguire, il live Dj voice con Dj Nick Vitrano alla consolle per emozionare e far saltare tutti con l’animazione dello showman Vincenzo Canzone, pronto a far scatenare con la sua voce sul meglio della musica anni ’70, ’80,’90.