Le canzoni dei Queen tra le maschere di Halloween, i Good Company a Sanlorenzo Mercato

Le canzoni dei Queen tra le maschere di Halloween. È l’inedita serata di Sanlorenzo Mercato che il 31 ottobre celebra la notte più “terrificante” dell’anno con i Good Company, storica Queen Tribute Band palermitana e invita il pubblico a venire in maschera per rendere tutto più divertente.

Il live show, attraverso oltre due ore di musica, ripercorre le tappe più significative della band inglese, dagli anni ’70 agli ultimi successi. Accanto alle grandi hits, verranno proposti brani generalmente suonati dal vivo come “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, ma anche pezzi celebri e di rado suonati live come “Headlong”, “The Invisible man”, “Innuendo”, “Flash”, “The Miracle”, “Need your loving tonight”, per citarne alcuni.

I Good Company celebrano i Queen già nel nome della band che rende omaggio ad uno dei brani di punta dell’album “A night at the Opera”, il disco più ambizioso dell’intera discografia del gruppo inglese. Nascono nel 2007 da un’idea di Gianni Varrica e Sergio Algozzino. Al piano il primo, alla voce il secondo, i due coinvolgono ben presto nella band il bassista Massimo Provenzano. Dopo diversi assestamenti, nel 2013 il gruppo si attesta su una formazione definitiva con Carmelo Mandalà alla chitarra, Samuele Mollisi alla batteria, Simone Rosselli alla voce. Info e prenotazioni tavoli (con consumazione obbligatoria di 5 euro) sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...