Tributo ai Litfiba, i Sole Nero in concerto al Fa Diesis aspettando Halloween

Sabato 30 ottobre grande festa al Fa Diesis di via Villa Heloise 16 a Palermo (trav. Via Libertà). Una serata all'insegna dell'ottimo cibo, della buona musica e a tema Halloween in compagnia del tributo ai Litfiba più rock della città!

La location unica nel suo stile con una cucina gourmet che delizierà i vostri palati...piatti unici e curati nei dettagli troverete all'interno del menù del Fa Diesis, antipasti, primi, secondi, pinse e tanto altro.

Un palco davvero bello quello presente all'interno della location che ospiterà i Sole Nero capitanati da Giuseppe Cambria alla voce che sabato 30 ottobre festeggerà i suoi trentanove anni e che per l'occasione avrà il piacere di offrire a tutti i partecipanti torta e prosecco.

I ragazzacci dei Sole Nero daranno vita ad un rock show dedicato interamente alla band fiorentina che ha fatto la storia del rock italiano. Una scaletta che vi porterà in giro per l'intera discografia dei Litfiba. Prenotazione obbligatoria per garantire il rispetto delle norme anti covid.

