Hall of rocks & i 30 anni di The divison bell al Teatro Jolly

Al Teatro Jolly, il 30esimo anniversario di "The Divison Bell" sarà interpretato da A Pink Floyd Experience. Appuntamento giovedì 28 marzo alle 21,00 con la 1^ edizione della Rassegna Musicale Internazionale "Hall of Rocks" promossa ed organizzata da Fire Ants con la partnership tecnica di Mus Art Studio Rocks e la collaborazione del Teatro Jolly dove si svolgono tutti gli appuntamenti.

Lo show del progetto “A Pink Floyd Experience” sarà una celebrazione a 360°: verrà eseguito integralmente l’album “The Divison Bell” insieme ad altri classici del gruppo. Inoltre saranno impiegati laser, luci, videoproiezioni e scenografie che richiameranno esteticamente quel caratteristico dei Pink Floyd.“The Divison Bell”, uscito nel 1994 e considerato artisticamente l’ultimo album canonico dei Pink Floyd, compirà trent’anni esattamente il prossimo 28 marzo.

Era il 1993 e il gruppo, con una carriera stellare alle spalle, non aveva quasi più nulla da dimostrare. Ciò nononostante David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, che avevano appena affrontato le estenuanti cause legali intentate da Roger Waters, rendendosi conto di trovarsi in un periodo di transizione importante sul piano personale, culturale e sociale, sentivano ancora il bisogno di dire qualcosa: nacque così un album fortemente influenzato da nuove sonorità new-age e che, come al solito, anticipava i propri tempi per i temi che affronta, soprattutto la mancanza di empatia e comunicazione tra gli individui.

I biglietti sono disponibili sul circuito Tickettando e presenti in due formati: Ticket (15 euro) valido per un concerto, acquistabili online o al botteghino fisico del Teatro Jolly in via Domenico Costantino, 54/56 a Palermo.