Hackathon, i giovani costruiscono la Sicilia: l’evento è online

Lunedì 30 novembre Confcooperative Sicilia e Federazione Siciliana BCC presentano il primo Hackathon (evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici) regionale dedicato ai giovani che vogliono migliorare la propria terra. Un’opportunità – scrivono- per essere parte attiva nel cambiamento di un’Isola che ha bisogno del contributo di tutti.



L’iniziativa è rivolta ai giovani siciliani dai 18 anni in su che hanno voglia di mettersi in gioco con le loro idee. L’hackathon dal titolo “I Giovani costruiscono la Sicilia”, è realizzato in collaborazione con tree, ICN – Italia Consulting Network e con il patrocinio gratuito della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Nell’ambito dei temi dell’innovazione, della sostenibilità, della partecipazione e della coesione sociale, ti proponiamo le seguenti cinque Challenge:



· Aging e cura delle persone



· Le aziende siciliane nel 2030



· SouthWorking. La Sicilia che attrae talenti e investimenti



· L’immigrazione: una grande opportunità



· Città sostenibili, connesse e accessibili



Per saperne di più e iscriversi…



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-giovani-costruiscono-la-sicilia-127735489287?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing&fbclid=IwAR0mY7VgR1DIXm3IOAgg4OfwdcbINkAgRUpTrT4gqi7Rt-KDRC2srm0X4DE