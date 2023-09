Al via la prima edizione di Gustando Sicilia: un villaggio dell'assaggio a Villa d'Amato

Sabato, 30 settembre, dalle ore 17 alle 24 si svolgerà a Palermo la prima edizione di Gustando Sicilia. L’evento, voluto e creato dall'Istituto per la formazione professionale e la promozione turistica e culturale della Sicilia, si terrà presso i giardini dell’hotel Villa D’Amato, via Messina Marine n.178 e continuerà domenica 1 ottobre dalle ore 17 alle 22.

Durante le due giornate, con ingresso gratuito, sono previste: degustazioni, intrattenimento musicale (sabato dalle ore 21.00 DjSet di Alex Pavone di Radio Time, Domenica dalle ore 19.00 il concerto del Duo Novecento con Fabrizio Corona voce e Luca Policarpo al pianoforte, intratterranno il pubblico con un repertorio che spazierà da musiche di Morricone, Sinatra, Piovani, Joplin, Presley, Ellington e tanti altri), inoltre, talk show, lezioni di "Avvicinamento al vino attraverso i 5 sensi" di Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) show cooking e confronti tra diversi esperti sul mondo del cibo e del bere siciliano.

“L’obiettivo di Gustando Sicilia - afferma Giulio Pillitteri, Presidente dell'Istituto - è quello di dare risalto non solo alle Eccellenze Enogastronomiche Siciliane ma anche ai Territori dove queste producono, con l’intento di creare un legame forte tra territorio, produttore e consumatore”.

Dal dolce al salato, dunque, il visitatore sarà accompagnato in un percorso gastronomico e di scoperta di luoghi e tradizioni della Sicilia. Gustando Sicilia è coordinato, inoltre, dalla società Up Project Italia S.r.l.s. e in media partner con viaggiandosicilia.it, Radio Time, Balarm, e Positivo è- Web Tv. Tra gli i sponsor Nuova Sicilauto e Vrc Digital & Serigraph prin- ting e Tabaccheria Terranova, il supporto tecnico di MMHotels e Armónia. L’evento è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana.