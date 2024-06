Gustando Sicilia, viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori siciliani

Sabato 22 giugno e domenica 23, dalle 17 alle 24, a Palermo si terrà la seconda edizione di Gustando Sicilia. L'iniziativa, ideata e organizzata dall'Istituto per la formazione professionale e la promozione turistica e culturale della Sicilia, si svolgerà, come il precedente anno, nei giardini di Villa D'Amato, in via Messina Marine n.178.

Durante le due giornate, con ingresso libero, sono previste degustazioni, spettacoli musicali e performance artistiche a cura di Radio Time.

Tantissime le novità: talk show, interviste, workshop gratuiti di "Avvicinamento al vino attraverso i 5 sensi" a cura di Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) e alla “birra artigianale”, a cura dei Trinacria Homebrewers Associazione Birrai. Entrambi gli appuntamenti sono su prenotazione, posti limitati. In programma anche uno show cooking con il Pastaio Matto (domenica) e con i dolci di Mauro Lo Faso (sabato). Confronti tra esperti del mondo enogastronomico siciliano e critici del buongusto a tavola.

"La missione di Gustando Sicilia - dichiara Giulio Pillitteri, presidente dell'Istituto - è valorizzare non solo le eccellenze enogastronomiche siciliane, ma anche i territori in cui queste vengono prodotte, al fine di creare un legame forte tra territorio, produttore e consumatore".

Dal dolce al salato, dunque, i visitatori saranno guidati in un viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori e delle tradizioni siciliane. Sarà possibile non soltanto degustare tutta una serie di prodotti di eccellenza siciliana, dai funghi ai formaggi, dal vino alle spezie, dal miele ai tipici sapori dello street food ma sarà possibile anche parlare direttamente con i produttori che ne illustreranno le specifiche organolettiche e produttive. Madonie, Nebrodi, Sicani, i territori siciliani si racconteranno attraverso i propri prodotti e le proprie tipicità e tradizioni.

Gustando Sicilia è coordinato dalla società Up Project Italia S.r.l.s. e ha come media partner viaggiandosicilia.it e Radio Time. Tra i partner tecnici Italy Car Rent e Vision Tobacco World che presenterà Nicita, il primo sigaro con tabacco siciliano, e una master class, a numero chiuso, su prenotazione, sul cosiddetto “fumo lento”.

L'evento è patrocinato dall'Assemblea regionale siciliana e dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e il supporto della Città Metropolitana di Palermo.