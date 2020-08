Il mito di Cuba e delle libertà, Guna & trinidad quartet al Miles Davis Jazz Club

Il 22 agosto serata di jazz cubano per tutte le età nel locale di Palermo creato da Ettore Balistreri. Una band che esalta il mito di Cuba e delle libertà, la cui percezione, nel mondo di oggi, si sta perdendo. Questo è il messaggio di Guna e dei suoi Trinidad che suonano il 22 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Formazione artistica nata nel 1995 dall'unione di musicisti provenienti, ciascuno, da diverse esperienze musicali; chi dal jazz e dalla fusion, chi dal flamenco o dalle musiche latine. La fusione di queste differenti influenze musicali ha generato un sound variegato che affonda le radici nel più classico stile "Son Cubano", nel latin jazz e nelle sonorità gitano-ispaniche. I Trinidad vi propongono un'elegante rivisitazione dei classici della musica tradizionale cubana e latinoamericana con piacevoli divagazioni in quella più attuale nel panorama salsero, del pop latino, della rumba flamenca e altro ancora. Le loro formazioni sono "elastiche" a seconda delle circostanze, ma con la presenza fondamentale e imprescindibile dei loro capisaldi o, meglio, “capisalsa”, Angelo Accardi e “Guna” Sergio Cammalleri

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991.