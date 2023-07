Cinema City, terzo appuntamento con i film sotto le stelle di Sant'Erasmo con "La guerra dei vulcani"

Mercoledì 19 luglio Cinema City si apre con i corti degli allievi del Centro sperimentale del documentario Sede Sicilia introdotti da Costanza Quatriglio. A seguire è la volta de La guerra dei vulcani (2011), l’appassionante documentario di Francesco Patierno con cui il regista attraverso un ampissimo materiale di repertorio, rievoca a sessant'anni di distanza, il più grande scandalo cinematografico-sentimentale di tutti i tempi, consumato tra Hollywood, la Roma vitale del dopoguerra e le isole Eolie.

Roberto Rossellini e Anna Magnani, la coppia del neorealismo, vennero travolti dall'arrivo di Ingrid Bergman, la più amata diva d'America: per averla con sé, Rossellini la chiamò a interpretare Stromboli togliendo il ruolo alla Magnani. Ma Anna non si arrese, e decise di realizzare comunque il suo film: lo chiamò Vulcano e si installò alle Eolie con il regista William Dieterle, il principe Francesco Alliata e i primi giovani cineasti della Panaria Film specializzati in riprese subacquee che per primi avevano avuto l'idea di una storia a Stromboli. Le due troupe si sfidarono lavorando simultaneamente a pochi chilometri di distanza, nell'aspro arcipelago tirrenico, mentre la vicenda attirava l'attenzione dei media di tutto il mondo.

Per commentare il film e la vicenda storica che racconta, salirà sul palco di Cinema City Emiliano Morreale, critico cinematografico e scrittore, fresco del Premio Campiello Opera Prima 2023 con 'L'ultima innocenza' e Prof. di Storia del cinema e letteratura, Linguaggio cinematografico e Cinema e scrittura all’università La Sapienza di Roma.

"La guerra dei vulcani" rievoca a sessant'anni di distanza il più grande scandalo cinematografico-sentimentale di tutti i tempi, consumato tra Hollywood, la Roma vitale del dopoguerra e la natura mitica e primitiva delle Eolie. Legato alla Magnani, con la quale progettava alcune pellicole, nel '49 Rossellini decide di lasciarla per la Bergman, che diventa interprete di "Stromboli". Tradita e offesa, Anna Magnani decide di realizzare comunque il suo film, installandosi alle Eolie con il regista WIlliam Dieterle. La rivalità culmina nella famosa "guerra dei vulcani", con le due troupe simultaneamente al lavoro a pochi chilometri di distanza, nello scenario aspro e affascinante dell'arcipelago tirrenico.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

Mercoledì 19 luglio

Ore 21:00

IL PERIODO di Giulia Di Maggio, Ambra Lupini e Sara Maffi

FINO ALLA FINE di Beatrice Perego in collab. con Centro Sperimentale del Documentario Sede Sicilia

ospite Costanza Quatriglio (Direttrice Artistica Centro Sperimentale Cinematografia sede Sicilia)

LA GUERRA DEI VULCANI di Francesco Patierno

ospite Emiliano Morreale (Storico del cinema e Critico cinematografico)