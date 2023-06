La grotta del condannato e pizzo dell'aquila: escursione a Monte Pellegrino

I panorami, le leggende e la geologia. Un’escursione dietro casa, anzi direi proprio a casa! Quale palermitano non ha fatto la salito a Monte Pellegrino ed alla Santuzza almeno una volta nella vita!? Che sia per sport oppure per devozione. Direi che si possono contare sulle dita di una mano. Eppure ci sono posti che in pochi conoscono e pochi conoscono la storia e le leggende che vi si nascondono, una di queste è la grotta del condannato.

Ci troviamo all’interno della Riserva Naturale Orientata (R.N.O.) “Monte Pellegrino” che insieme al “Real Parco della Favorita” è il parco urbano di Palermo. Il nostro percorso inizia alla base della scala vecchia che porta fino al Santuario di Santa Rosalia. Il nostro itinerario arriva quasi subito al punto di maggior interesse, la Grotta del Condannato, così chiamata perché la leggenda vuole sia stato il rifugio di un condannato fuggito dai bagni detentivi e nascostosi in questo antro. All’interno potremo trovare la presenza di Stalattiti e Stalagmiti in pieno attività e scopriremo come è perché si formano.

Dopo essere usciti dalla grotta riprenderemo la nostra salita sui tornanti dell’acchianata ed arriveremo dopo aver percorso la metà del nostro percorso al punto panoramico di Pizzo Salto dell’Aquila. Meraviglioso punto di osservazione sul golfo di Palermo e se siamo fortunati ed il tempo è limpido potremmo anche osservare l’Etna nella sua magnificenza. Il ritorno sarà sullo stesso sentiero ma in discesa. Il percorso in se non è impegnativo, ma la salita quasi costante e la scarsa copertura arborea la rendono un’escursione per gente abituata a camminare. Per tutte le informazioni contattate la guida (trovate i riferimenti in fondo).

L'appuntamento è previsto per domenica 11 giugno alle ore 9 di fronte al all’ingresso della scala vecchia (Acchianata). Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché siano in grado di pedalare in autonomia e senza rotelle; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.

Visto la particolarità di questa escursione è necessario comunicare alcune importanti informazioni. E’ obbligatorio il casco per l’accesso alla grotta, in quanto entreremo in una zona di caduta massi. E’ necessario, inoltre, compilare una liberatoria informativa a tutela dell’organizzazione. La liberatoria verrà inviata, via mail, a tutti i partecipanti.

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.