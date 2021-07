"Grisì in Festa, sagra dello Street food siciliano" il 24 e 25 luglio 2021

Sulla scia del grande successo della passata edizione, ritorna l'immancabile appuntamento "Grisì in Festa - Sagra dello Street Food Siciliano". A Grisì, paese in provincia di Palermo, caratteristico di verdi e dorati paesaggi agricoli, a pochi minuti da Partinico, Alcamo e dai centri del Golfo di Castellammare, due imperdibili serate all'aria aperta, in cui saranno protagonisti il golosissimo Street Food Siciliano e i buonissimi prodotti biologici del territorio, l'intrattenimento musicale, la leggerezza e il divertimento, che ci meritiamo dopo il tunnel dello scorso anno. Vi aspettiamo numerosi! Grisì in Festa - Sagra dello #streetfood Siciliano 24 e 25 luglio Grisì (PA) start ore 19 | Ingresso libero 📍Raggiungere Grisì è semplice! Clicca sul seguente link per la posizione di Grisì su Google Maps: rb.gy/hspbdj 🗺Dall'Autostrada a29: uscita Partinico o Balestrate; prendere la statale 113 e girare allo svincolo per Grisì; proseguire sulla provinciale 39 fino a destinazione. Dalla Palermo-Sciacca: uscita Partinico, intraprendere la provinciale direzione Partinico e girare per lo svincolo per Grisì. Proseguire sulla provinciale 30 fino a destinazione.