"Grisì in Festa": terza sagra dello Street Food

Sabato 23 luglio e domenica 24 ritorna una nuova imperdibile edizione di Grisì in festa - Sagra dello Street food! I famosi piatti della cucina siciliana come sfincione, arancine, panini con panelle e milza, cannoli, gli ottimi prodotti locali a Km0 dei vini Doc Monreale, l'intrattenimento musicale a Grisì, provincia di Palermo, per due giornate estive irrinunciabili.