Greenvalley Pop Fest, una giornata di musica a Bosco Ficuzza: c'è anche Elettra Lamborghini

Greenvalley Pop Fest promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica e prende vita in Sicilia, nel Bosco della Ficuzza, una splendida oasi naturalistica a 50 chilometri da Palermo. Molti dei migliori artisti in top 10, con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiscono domenica 24 luglio dalle ore 18 sul palco del Greenvalley, per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia delle aree verdi.

Tra gli artisti già annunciati ecco Elettra Lamborghini, Riki, Rhove, Anna, Mida, Nika Paris, Vegas Jones, Astol, Low Low, Boro Boro, Blind. Greenvalley Pop Fest, si tiene nel cuore della più importanti oasi naturalistiche della Sicilia. L'evento ruota intorno a due obiettivi principali: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta. La musica è il miglior mezzo per stimolare la curiosità e l’interesse verso le zone boschive e tutte le aree naturali.

La location di Greenvalley Pop Fest

E' la Real Casina di Caccia è un elegante gioiello architettonico del ‘700 incastonato nel verde del Bosco della Ficuzza (a 50 chilometri da Palermo) nota per essere la dimora es4va di caccia del Re Ferdinando III. La Real Casina è la scenografia perfetta per del Greenvalley Pop Fest. La Riserva naturale orientata del Bosco della Ficuzza è uno scrigno di inestimabili bellezze naturalistiche con l’80% delle specie animali e vegetali dell’intera regione.

Qual è la mission dell'evento

Sensibilizzare il pubblico, specialmente le nuove generazioni, alla tutela dell’ambiente e delle aree boschive che rappresentano uno dei più importante patrimoni da salvaguardare. Promuovere la conoscenza delle aree naturalistiche della Sicilia attraverso importanti campagne di comunicazione volte alla diffusione di una cultura green. L’acquisto di un biglietto per partecipare al festival contribuirà alla piantumazione di un nuovo albero nelle aree boschive colpite da incendi negli anni precedenti. Tutto questo accade in collaborazione con il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale. Abbiamo un sogno ambizioso: riuscire, nel corso degli anni, a realizzare intere aree boschive grazie al contributo del pubblico del Greenvalley Pop Fest. Biglietti su Ticketsms.it.