Green league ti porta in campo: tornei di calcio, volley e basket per uno sport sostenibile

Hai tra i 13 e i 30 anni? Ami gli sport di squadra? Partecipa alle entusiasmanti avventure estive Green League e scopri lo sport sostenibile. Contribuisci attivamente anche tu alla salvaguardia del nostro ambiente.

Programma

Pulizia del luogo e dei dintorni in cui faremo l’attività sportiva. Non ti preoccupare, ti verranno forniti sacchi e guanti!

Tornei di calcio, basket e pallavolo

Merenda

Tutti i tornei sono completamente gratuiti ma è necessario iscriversi, specificando la disponibilità per una o più date e se parteciperai individualmente o con una tua squadra. Per iscriverti clicca su questo link.

Calendario tornei

mercoledì 5 giugno 2024 dalle 9.30 alle 12.30

Torneo di calcio e pallavolo

Parco della Salute - Foro Italico Umberto I, 1 Palermo



venerdì 21 giugno 2024 dalle 9.30 alle 12.30

Torneo di basket e pallavolo

Parco della Salute - Foro Italico Umberto I, 1 Palermo



mercoledì 10 luglio 2024 - orario da definire

Torneo di calcio e pallavolo

Parco della Salute - Foro Italico Umberto I, 1 Palermo

Chi vincerà il singolo torneo?

Non basta vincere la partita per essere la squadra migliore. Infatti, più spazzatura si raccoglierà durante la prima fase dell’evento, più punti si guadagneranno. Per ogni sacco riempito, sarà calcolato un punto in più.

Potrai accumulare punti condividendo sui social video e foto fatti durante l’evento stesso!

Ogni video o foto condiviso con l’hashtag #greenleague o #playgreen farà guadagnare un punto alla tua squadra.

Cerimonia finale

Alla fine dell’estate ci sarà una cerimonia di premiazione finale con un concerto di musica dal vivo e un rinfresco. Tutto gratuito!