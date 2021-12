I più grandi successi americani degli anni Cinquanta, Greasy George & the Skinnies live al Bowling&games

Greasy George e i suoi Skinnies tornano live con il loro rock'n'roll, più scatenati che mai, e lo fanno in grande stile nel tempio del bowling palermitano, il Bowling & Games di Via La Malfa 81. Non perdete l'occasione di farvi trascinare dall'energia dei più grandi successi americani degli anni 50 e gettatevi in pista (letteralmente!) per scatenarvi sulle note di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Buddy Holly e, ovviamente, The King Elvis Presley. Ma non finisce qui, gli Skinnies hanno in serbo per i loro fan più sfegatati una sorpresa natalizia da non perdere.