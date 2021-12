Rock’n’roll in fattoria, Greasy George & The Skinnies suonano Elvis al Bàr farm

Greasy George & The Skinnies tornano in città con il loro rock'n'roll, più scatenati che mai, e lo fanno nella familiare cornice del Bàr Farm, piccolo polmone verde nel cuore di Palermo.



Il quintetto palermitano suonerà un rock’n’roll energico e ballabile con incursioni nel country e nel blues, proponendo le canzoni dei più noti interpreti di questi generi come Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Buddy Holly e tanti altri. Per le esibizioni sotto le feste, inoltre, gli Skinnies hanno in serbo una sorpresa a tema natalizio per i loro fan più sfegatati!





