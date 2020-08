O gratti o ti sposi, commedia brillante di Anna Teresi al Teatro Zappalà

Appuntamento il 13 settembre 2020 alle ore 21:00 presso il Teatro Zappalà di Mondello con "O gratti o ti sposi": una commedia brillante scritta e diretta da Anna Teresi che evidenzia in chiave comica la drammaticità dei vari aspetti della vita, non distogliendo mai lo sguardo dal sociale e dai percorsi di vita di persone diversamente abili, che lottano quotidianamente regalando un sorriso alla vita.



Data anche la forte valenza della tematica dello spettacolo il ricavato della vendita dei biglietti sarà donato in parte all'associazione ASD leoni Sicani Onlus impegnata per la tutela dei diritti dei diversamente abili. Produttore dello spettacolo la Magnum 5B e Dariush Baghi