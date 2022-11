I grandi successi di Renato Carosone Villa Filippina: il concerto dell'orchestra Caro Carosone

Un concerto per raccontare i grandi successi di Renato Carosone. Sabato 19 novembre alle 21.30 al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) si esibirà la Caro Carosone Orchestra sul palco con 7 elementi in una serata-memoriale, in prima assoluta, dedicata all’americano di Napoli. Il santo suonatore che rinnovò la canzone napoletana.

A 102 anni dalla sua nascita, la Caro Carosone Orchestra ripropone i grandi successi del mito del cantautorato italiano, il napoletano che portò la canzone popolare degli anni ’50 in tutto il mondo aprendola ai ritmi americani spingendola a reagire alla depressione del Dopoguerra. Tantissimi brani resi immortali dalla sua irrefrenabile simpatia nei testi e nell’interpretazione come “Torero”, “Tu vò fa l’americano”, “O Sarracino”, “Maruzzella”, “Pigliate ‘na pastiglia” e “Lazzarella”.

La Caro Carosone Orchestra esegue con leggerezza e ironia il repertorio di Carosone con le storie del nostro Paese e della sua Napoli nelle sue composizioni realistico-surreali mettendo insieme jazz, ritmica nordafricana, virtuosismi napoletani, pianismo e armonie strumentali, regalando al pubblico melodie ancora oggi inconfondibili e suonate in tutto il mondo.

L'Orchestra conserva lo spirito del geniale innovatore, precursore e maestro assoluto del teatro-canzone, che ha sancito un nuovo genere musicale attraverso la commistione di materiali sonori diversi, con la capacità di metterli in scena come brandelli della commedia umana.