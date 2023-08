Carini, al parco cittadino va in scena lo spettacolo "Grande Ma il bambino di tutti i colori"

Sarà un venerdì dedicato ai bambini quello in programma l'11 agosto al parco cittadino, gestito dall'associazione Almoad, in via Rovigo, a Carini. La compagnia La Casa di Creta, teatro per le nuove generazioni, presenta lo spettacolo "Grande Ma il bambino di tutti i colori", una storia originale che racconta la "diversità" in maniera semplice e leggera attraverso la comicità e la poesia del clown. Grande Ma – dal corpo grande ma con la mente da bambino – è proprio un clown: un uomo-bambino diverso dalla "gente normale", una figura tenera, imprevedibile, affettuosa ma anche indifesa dinnanzi ai pregiudizi altrui. La sua mamma, Piccola Ma, lo ama tantissimo e si preoccupa che la gente non accetti un uomo-bambino così speciale, così strambo, così diverso! Per rendere più 'normale' suo figlio, chiama un'educatrice speciale tata Tinà, famosa per i suoi metodi severi. Riuscirà la nostra tata a rendere più accettabile il bambino di tutti i colori?

Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonella Caldarella, può aiutare molto il processo di socializzazione e dell’accettazione della diversità. Si va in scena alle 21.30. L'evento, gratuito, fa parte della rassegna estiva di teatro per l'infanzia Baobab '23, è sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Comune di Palermo, dalla Città Metropolitana Di Palermo e dal Comune di Carini.