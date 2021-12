Tre sale, tre band e un ricco cenone: gran galà di Capodanno allo Charmant

Una location incantevole con un panorama unico nel suo genere vi aspetta per rendere indimenticabile l’arrivo del Nuovo Anno #LaNotteVola e lo #Charmant (Isola delle Femmine). Appuntamento allo Charmand il 31 dicembre con il “Gran Galà Capodanno 2022”.

il Capodanno Vola per concludere con Voi il 2021 e festeggiare insieme l’inizio scoppiettante del Nuovo Anno.

Tante le sorprese per rendere semplicemente unica questa serata esclusiva: un menù ricco di prelibatezze gustose e ricercate, atmosfere divertenti e di gran “festa”, animazione avvincente e tanta musica per trascorrere con amici e parenti la notte più lunga dell’anno.

Unica la formula, unico il divertimento… TRE SALE, TRE BAND con #SKRUSCIO, #RUPERT e #LANZA per trascorrere tre serate in una … e godere dell’intrattenimento e volare da una all’altra per cantare e ballare al ritmo di una musica sempre più incalzante, che ci daranno compagnia durante il cenone sino al countdown per il Nuovo Anno .... continueremo a scatenarci cantando e ballando nel “Disco Party Show”.

Il tutto condito dall’irresistibile verve eclettica di #VINCENZOCANZONE che presenterà la serata.

- SalaDeluxe #SKRUSCIO Band con la voce di Karima Monti che farà ballare tra salsa, rumba, bossa nova, rock latino e merengue;

- SalaVip #LANZA Band con la voce di Sara Lanza, che vi farà cantare e ballare con una selezione di brani dal Pop alla Dance con le migliori Hit del momento;

- SalaSuperior #RUPERT Band con la voce di Roberto Di Laura che Vi farà ballare con i successi italiani dagli ‘70 ad oggi.

Dopo la mezzanotte Disco party show. nella terrazza sul mare con #QuellidellaNotteVola Dj.

#MaurizioGarsia alla consolle #GerardoVitale al Sax con l’animazione di #VincenzoCanzone che con la Sua voce Vi farà divertire e scatenare…. con il meglio della musica anni '70, '80,'90 sino ad oggi.



Cenone € 120,00

Menu bimbo € 50,00

Obbligatorio super green pass. Non è previsto ingresso dopo il cenone.