"Grace", lo spettacolo di Dario Scarpati al Teatro Colosseum

La “Compagnia in Valigia” presenta la commedia brillante “Grace”, scritta da Dario Scarpati. La commedia debutterà sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 al Teatro Colosseum di Palermo. Regia: Dario Scarpati

Interpreti:

GRACE – Melany Mutanuka

LIA – Desirèe Infantino

ELISA – Laura Gestivo

LUCA – Vincenzo Giaconia

EGISTO – Dario Scarpati

Sinossi

"Pronto? La Signora Grace? Vorrei scrivere una commedia su di lei: posso?». Per quanto possa sembrare teatro nel teatro, questa avventura è iniziata proprio così: raccontando una notte nella sala medici dell’Ospedale dove ha lavorato per 20 anni. Grace è una commedia che, attraverso il sorriso, racconta la storia di una meravigliosa Signora rwandese, da tanto tempo ormai in Italia, e della sua voglia di vivere, raccontare, condividere gioia e consapevolezza. È la storia di un sogno realizzato, l’Associazione “Inshuti, Italia-Rwanda Onlus”.

È la storia di chi crede nella vita e fa di tutto per migliorarla, a sé ed agli altri.

Sabato 11 maggio ore 21,15

Domenica 12 maggio ore 17,45

Teatro Colosseum - Via Guido Rossa, 7 - Palermo. Biglietto intero: € 10,00. Ridotto (sotto i 12 anni): € 8,00. I biglietti si possono acquistare presso il teatro, contattando gli attori oppure online al seguente link: www.liveticket.it/opera.aspx?Id=500666