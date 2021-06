Gp Sicilia open water, nuoto in acque libere: da Isola delle Femmine la prima tappa

Partirà da Isola delle Femmine, sabato 26 giugno, la prima tappa del Gp Sicilia Open Water, il circuito Siciliano di nuoto in acque libere molto apprezzato dagli appassionati del nuoto di fondo quest'anno giunto alla sua sesta edizione.

Ad organizzare l'evento, inserito anche come tappa del Gp Italia Fin, sarà la Polisportiva Mimmo Ferrito SSD che già il 15 maggio scorso, sempre con partenza dall'area marina protetta del Porticciolo di Isola delle Femmine, aveva dato inizio alla stagione del nuoto di fondo in mare, facendo registrare circa 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Come sempre due batterie previste con distanza di 5km, la mattina, e 2,5 km nel pomeriggio, con arrivo al Circolo Velico di Sferracavallo.

Una manifestazione, quella del GP Sicilia Open Water, molto attesa che negli anni ha fatto registrare un constante aumento che pone la Sicilia ai vertici di questa specialità grazie alla minuziosa attenzione dei particolari in fase organizzativa e agli scenari, sicuramente unici, che le coste dell'Isola riescono ad offrire. Sono 7 in tutto le tappe inserite in calendario per questa stagione con il Gran Galà finale di Sciacca del 9 Settembre, e che toccherà, oltre Isola delle Femmine, Siracusa il 18 Luglio, Cefalù 1 Agosto, Milazzo il 29 Agosto, Messina il 4 e 5 Settembre, Avola 11 e 12 Settembre e Sciacca il 9 e 10 Ottobre.

