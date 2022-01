Good Company, al San Lorenzo mercato il tributo ai Queen

Nuovo appuntamento in musica al San Lorenzo mercato. A salire sul palco, a partire dalle 21.30, venerdì 28 gennaio sono i Good Company, per una serata omaggio ai Queen e al compianto frontman Freddy Mercury. La band è composta da: Simone Rosselli (voce), Carmelo Mandalà (chitarra), Dario Benigno (tastiere), Massimo Provenzano (basso), Samuele Mollisi (batteria).

Si potranno ascoltare dai grandi classici come “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, a chicche suonate di rado live come “Headlong”, “The Invisible man”, “Innuendo”, “Flash”, The show must go on, Breakthru, “The Miracle”, “Need your loving tonight”, per citarne alcuni. Per info e prenotazione tavoli scrivi un messaggio Whatsapp al numero 3358359556 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13) con prima consumazione da bere obbligatoria di 7€ o clicca qui per acquistarlo online.