Gocce di luce, passeggiata tra cielo e terra al Bosco della Ficuzza

€ 10,00 per gli adulti. € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Prezzo € 10,00 per gli adulti. € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Certe notti passeggi nel bosco e, come un umile viandante, osservi il cielo stellato e ti chiedi se lassù, qualcuno come te, si ponga gli stessi quesiti. Ogni stella nasce da un piccolo sogno e, galleggiando, raggiunge qualcuno che vagabonda tra cielo e terra. Noi le conteremo, quelle stelle, sedendo su un trono di roccia e affacciandoci sull'infinito.



Falcon Walks organizza una passeggiata WILD presso il Bosco della Ficuzza, “Gocce di luce". Punto di incontro: Piazza Figurella (mercato ortofrutticolo), 90039 Villabate (PA) alle ore 18:30 Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio 2023. Rientro previsto per le ore 23:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, cena a sacco, dell'acqua e una torcia.

Quota di partecipazione

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.



Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione.

Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

contatto telefonico.