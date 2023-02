Gli angeli e l’uomo, a Palermo una mostra corale con le opere di quarantacinque artisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Angeli Nascosti” è il titolo della collettiva pittorica in programma a Palermo da martedì 14 fino a lunedì 20 febbraio, nella Chiesa Rettoria del Santissimo Salvatore in corso Vittorio Emanuele 398. L’evento, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, rappresenta anche un momento significativo per ringraziare gli esseri spirituali a servizio di Dio e vicino all’uomo lungo il corso della sua esistenza terrena. “Angeli Nascosti – Hidden Angels” vedrà protagoniste le opere di quarantacinque artisti che, attraverso il loro talento e la loro sensibilità, interpreteranno il tema della presenza angelica, generata con infinito amore direttamente da Dio e presente, seppure in forme diverse, in molte tradizioni religiose. L’inaugurazione, in programma per martedì 14 febbraio alle 16:00, vedrà la presenza di Mauri Lucchese, che presenterà le opere esposte fornendo una chiave critica di lettura. Ad allietare il pomeriggio, anche la presenza dei poeti Veronica Garito, Licia Mancino, Antonino Schiera e Ketty Tamburello. Madrina dell’evento sarà Fulvia Reyes, presidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, che interverrà congiuntamente ad Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, ideatrici e autrici, tra l’altro, della sezione grafica dell’esposizione. Oltre alla partecipazione degli autori delle opere, il vernissage vedrà altresì la presenza degli artisti Sebastiano Caracozzo, Angelo Denaro e Rita Gambino e gli interventi dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella e di Patrizia Potestio, presidente della sezione FIDAPA “Palermo Felicissima”. La mostra, che prevede un ingrasso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00.