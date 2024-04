Giusy Caruso a Palermo, la pianista ricercatrice che suona col corpo come uno strumento e duetta col suo avatar

Torna in Italia Giusy Caruso, calabrese cervello in fuga nei migliori atenei del Nord Europa, per una pausa dalla sua intensa attività di docente al Conservatorio Reale di Anversa e di performer del futuro sui migliori palchi europei, per la sua prima residenza artistica a Palermo dal 29 al 30 aprile tra workshop, performance live ove il futuro dell’arte è già presente e dialoghi dedicati al suo lavoro sulla nuova ricerca artistica musicale, nuova frontiera high tech ancora quasi sconosciuta nel nostro paese.

Giusy Caruso trasforma in poesia sinestetica i più recenti studi delle neuroscienze sul movimento performativo, sulla biomeccanica, sull’interazione uomo-macchina e sull'intelligenza artificiale, divenendo essa stessa corpo artistico, sbriciolando ogni barriera, sfidando ogni convenzione e in definitiva creando un nuovo genere di performance digitale, parola quest'ultima di un presente che è già futuro in cui il mondo fisico incontra quello digitale, che oggi è definibile solo come autentica contemporaneità alla nostra esperienza quotidiana sublimata in arte.

Questi gli appuntamenti in programma:

28 Aprile 2024 – Palermo

Piano Recital – “Viaggio al centro del Suono”

Musiche di J. S. Bach, A. Scriabin, J. Charpentier, G. Scelsi, G. Caruso, A. Tanaka

Associazione Musicale MARTHA – Music Art House Academy

29 -30 Aprile 2024 – Palermo

Artistic Residency – Associazione Musicale MARTHA – Music Art House Academy

30 Aprile 2024 – Palermo

Presentazione del libro “La Ricerca Artistica Musicale. Linguaggi e Metodi”, LIM 2022

Con Salvatore Sclafani

Feltrinelli – Via Cavour h. 18.00

2 Maggio 2024 – Palermo

Seminario ore 10.00 – 13.00

Presentazione del libro “La Ricerca Artistica Musicale. Linguaggi e Metodi”, LIM 2022

con Salvatore Sclafani ore 18.00 – 18.30

Concerto ore 18.30 – 19.30

3 Maggio 2024 – Palermo

MIRRORING CREATIVE LAB workshop

Conservatorio di Musica ore 9.30 – 12.30

Chi è Giusy Caruso

Artista ricercatrice, pianista, performer avanguardista e capo del gruppo di ricerca CREATION al Conservatorio Reale di Anversa, come in altre importanti istituzioni del nord Europa dedicate alla sperimentazione sulla performance trasversale ad arti performate, scienza, tecnologia ed in ultima sintesi al dialogo tra le nuove ‘realtà’, Giusy Caruso porta oggi in Italia un nuovo concetto di evento dal vivo di straordinaria attualità, perfetto per quella Generazione Z cresciuta per non operare distinguo tra realtà terrena e aumentata, esperienza diretta e mediata. Un campo da noi sconosciuto, mentre Giusy Caruso, dal cuore dell’Europa, ne sta facendo una pionieristica disciplina scientifica e una travolgente esperienza immersiva e sinestetica.