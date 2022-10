Giuseppe Milici e Superband in concerto al Circolo Unificato di Palermo

Venerdì 11 novembre per la prima volta, l'armonicista palermitano Giuseppe Milici presenterà in esclusiva per il Circolo Unificato di Palermo la sua SuperBand. Un inno all'amicizia e alla musica vera. Sarà una grande festa dove Giuseppe Milici racconterà aneddoti legati ai musicisti che lo accompagneranno in trent'anni di musica vissuta insieme.

SuperBand

Giuseppe Milici armonica

Marcello Mandreucci voce e chitarra

Vincenzo Palermo chitarra

Roberto Gervasi fisarmonica

Antonio Zarcone piano e tastiere

Pietro Zarcone basso

Sebastiano Alioto batteria