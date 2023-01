One more time tour, il primo tour nei club di Giuse The Lizia: il concerto ai Candelai

Dopo Bologna e Milano, il tour del giovane cantautore Giuse The Lizia si concluderà nella sua Sicilia - propria terra natale - il 18 gennaio a Palermo presso I Candelai. Il concerto di Palermo (ore 22.30, apertura porte 21.30) è organizzato da GoMad Concerti e Palermo Suona, in collaborazione con BPM Concerti e Trident Music. I biglietti sono disponibili qui: https://bit.ly/GiuseTheLiziaPalermo (biglietti 13,80 euro)

One more time Tour 2023, prodotto e organizzato da BPMCONCERTI SRL, è il nuovo viaggio dal vivo di Giuse The Lizia nei principali centri culturali italiani. Il giovane cantautore all’avanguardia dalla personalità disruptive, in questa occasione presenterà on stage un repertorio più vasto e completo dei suoi brani più ascoltati, dando modo al pubblico di farsi conoscere senza filtri e mostrando ogni propria sfaccettatura, il tutto accompagnato dal suo timbro caratteristico e inconfondibile. La sua musica mixa più generi, spazia dal cantautorato al britpop, rock, rap italiano, urban e pop-punk, ed è un incontro tra i suoi vari ascolti diventati il suo genere personale.

“Queste 3 date sono di fatto i miei primi live da solo, nelle città più importanti della mia vita oggi. Abbiamo un sacco di musica da suonare dal vivo per cantare assieme a tutti i regaz che mi ascoltano, sarà una grande emozione” - ha dichiarato Giuse.

Venerdì 28 ottobre 2022 è uscito, per Maciste Dischi (distribuito da Universal), “One more time”, prodotto da Iacopo Sinigaglia, che anticipa la nuova fase musicale dell’artista e arriva dopo “Fatti tuoi” e il successo del suo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli, “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento. Giuse The Lizia è stato uno dei primi 8 finalisti selezionati per Sanremo Giovani 2022 con il brano “Sincera”.

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 20 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce "Come minimo", EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, mentre il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”.