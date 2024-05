Giubileo Rosaliano, alla Cala la rievocazione storica dell'arrivo della peste a Palermo

In occasione del Giubileo Rosaliano, Martedì 7 maggio alle ore 19 presso il Molo Sud (Emiciclo Cala), la VM Agency Group e il Comitato Amiche Devote di Santa Rosalia vi invitano alla Rievocazione storica dell’arrivo della peste a Palermo. Il progetto ideato da Vincenzo Montanelli, Lollo Franco, in condivisione con Don Natale Fiorentino vuole essere un omaggio alla Santuzza, e al popolo palermitano, in occasione dei 400 anni della celebrazione del miracolo di Santa Rosalia che liberò Palermo dalla peste.

La scelta della data non è casuale, era infatti il 7 maggio 1624, quando arrivò a Palermo, proveniente da Tunisi, il vascello dei cattivi che, attraccato al porto contro il parere del Senato, originò il contagio della peste causando migliaia di morti in città. L’appuntamento vuole ricordare un momento fondamentale della storia della Santa Patrona di Palermo e della devozione del suo popolo. L’evento prevede al Molo Sud, Emiciclo Cala, una performance artistica che rievoca l'approdo di un'imbarcazione dalla quale scenderà, simbolicamente, la peste nera attraverso le movenze della danzatrice Federica Marullo, accolta dalle musiche del Maestro Giuseppe Mazzamuto. L'incontro proseguirà con i racconti, fra storia e tradizione, di Don Natale Fiorentino, Reggente Santuario Santa Rosalia a Monte Pellegrino, insieme alle letture di brani storici curate da Lollo Franco e Nicola Franco. L’evento sarà trasmesso in diretta su Trm canale 13 del digitale terrestre.

“La storia di Santa Rosalia e Palermo comincia proprio il 7 maggio del 1624 – sottolineano Vincenzo Montanelli VM Agency Groupe, Francesco Paolo Conticello CEO Casta Diva Ideas ai quali si unisce anche Don Natale Fiorentino – da palermitani non potevamo trascurare questa data che per noi rappresenta l’avvio del Giubileo Rosaliano. Per questo abbiamo voluto fortemente celebrare questa giornata, come devoti, come palermitani e come organizzatori del Festino delle scorse edizioni. Perché il Festino inizia proprio il 7 maggio”. Montanelli ha inoltre specificato che “Casta Diva Ideas è partner del progetto del 400° Festino del 14 luglio ancora in valutazione, in cui sono coinvolti artisti di fama internazionale, fra questi tanti palermitani , le migliori maestranze e professionalità locali, e che, oltre tantissime ed importanti novità, ha attivato l’organizzazione di un grande evento promozionale del Made in Sicily sull’Amerigo Vespucci, previsto per giugno, presso il porto di Los Angeles, in coincidenza dell’anno delle radici.