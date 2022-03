"Le giornate medievali: un salto nel passato" al castello di Caccamo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al castello di Caccamo si svolgeranno "Le Giornate Medievali: Un Salto nel Passato" a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sez. Reg.Siciliana (SIPBC SICILIA), con la collaborazione del Comune di Caccamo e il patrocinio gratuito della Federazione Storica Siciliana, consistente a un'attività culturale di rievocazione storica da ripetersi mensilmente fino al mese di Dicembre 2022, un modo diverso e originale per promuovere il patrimonio culturale della Città di Caccamo



Un appuntamento mensile per dieci mesi presso il Castello medievale, dove il visitatore può assistere a una rievocazione storica intervallata da momenti di narrazione e spiegazione degli ambienti del castello. Le attività inizieranno alle ore 10.00 presso la Sala Prades del Castello, per poi concludersi, dopo aver attraversato gli atri esterni, al baglio centrale, dove avverrà l’ultima fase rievocativa. I visitatori saranno accompagnati dai figuranti in abito d’epoca alla visione commentata delle sale del piano nobile del maniero. Biglietto di ingresso al castello 6 euro, riduzione 4 euro per chi prenota.

Questo il calendario delle 10 giornate:

I Giornata Domenica 13 Marzo

II Giornata Domenica 03 Aprile

III Giornata Domenica 15 Maggio

IV Giornata Domenica 26 Giugno

V Giornata Domenica 17 Luglio

VI Giornata Domenica 21 Agosto

VII Giornata Domenica 18 Settembre

VIII Giornata Domenica 23 Ottobre

IX Giornata Domenica 20 Novembre

X Giornata Domenica 11 Dicembre

Info: 0918149744. E-Mail: sipbc.regionesiciliana@gmail.com - sicilia@sipbc.it