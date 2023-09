Alla scoperta dei musei Salinas e Riso per le Giornate europee del patrimonio

Alla scoperta di due importanti musei cittadini, al costo di 1 euro soltanto. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) il Museo Archeologico Salinas e il Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea organizzano delle speciali visite guidate ispirate al tema di quest’anno Living Heritage, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione: un invito a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo”.

Al Museo Archeologico Salinas, un appuntamento è stato pensato per i bambini: alle 19 è previsto “Un giorno da artigiano. Alla riscoperta del mondo antico attraverso i reperti del museo archeologico Salinas”. Dopo un interessante percorso di visita che si concentrerà su alcuni aspetti della cultura e della vita quotidiana degli antichi Greci, i bambini potranno realizzare dei piccoli manufatti in argilla, ispirandosi a quelli osservati nelle sale del museo. Costo attività 5 euro - ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Alle 19.30 visita guidata sul tema Patrimonio InVita: nel percorso di visita nelle sale espositive del museo più antico della Sicilia, saranno messi in luce i valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere del passato, elementi che ancora oggi servono a creare profondi legami tra il riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni del patrimonio culturale immateriale allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future. Un percorso didattico che affronta inoltre il tema dell'importanza delle operazioni di tutela e di conservazione, restauro e trasmissione. Alla fine della visita, attenderà il pubblico un calice di vino nel chiostro del Museo. Costo attività + calice di vino 8 euro; costo solo attività 5 euro + ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Al Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea sempre sabato alle 19.30 CoopCulture propone un ciclo di visite guidate, con un approfondimento sulla nuova collezione “Percorsi di memoria”: il nuovo allestimento recupera opere già in possesso del museo che ritornano ad essere nuovamente fruibili, il patrimonio torna in vita, riprende lo slogan europeo “Living Heritage”. Costo attività 5 euro - ingresso al costo simbolico di 1 euro. (escluse le gratuità previste per legge).