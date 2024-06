Giornate europee dell’archeologia: tutti gli appuntamenti nel Palermitano

Visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri. Sono 19 gli appuntamenti promossi da BCsicilia in occasioni delle Giornate europee dell’archeologia 2024 che si terranno dal 14 al 16 giugno, in tutto il vecchio continente, giunte quest’anno alla quindicesima edizione, e che in Italia ha il patrocinio del Ministero della Cultura.

Iniziative in giro per tutta l’isola: da Catania a Palermo, da Partinico a Riesi, da Termini Imerese ad Agira, da Monreale a Palazzolo Acreide. Si andrà alla scoperta di grotte preistoriche e antichi borghi, si parlerà di vasi attici e di via dello zolfo, si potranno ammirare albe e tramonti solstiziali, visitare ipogei e necropoli, passeggiare tra antichi quartieri dal passato autorevole, partecipare a archeo escursioni alla scoperta del megalitismo dell’entroterra siciliano e prendere parte a presentazioni di libri che parlano della civiltà del sole in Sicilia e di antiche battaglie.

“Per il terzo anno consecutivo abbiamo scelto di aderite alle Giornate Europee dell’Archeologia – afferma il presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio – perché riteniamo che si tratti di una formidabile occasione per far conoscere il patrimonio archeologico della Sicilia, all’interno di una prestigiosa iniziativa di respiro europeo a cui aderiscono 42 paesi. Una straordinaria opportunità per sensibilizzare il grande pubblico e le autorità politiche sulla necessità di tutelare e promuovere la ricchezza del nostro passato”.

Ecco tutti gli appuntamenti nel Palermitano

Sabato 15 giugno:

A Cefalù passeggiata archeologica lungo le mura megalitiche;

A Monreale si parla di calendari astronomici in Sicilia: gli inizi di un’avventura scientifica;

A difesa della città: le fortificazioni di Palermo dal IX al XIX secolo

Domenica 16 giugno:

Altavilla Milicia visita guidata alla Casina Artale all’interno della Riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto;

A Palermo, passeggiata alla scoperta delle antiche strutture difensive della città;

A Termini Imerese si va alla scoperta delle antiche Porte civiche della città;

Partinico, il Castellaccio: mistero o realtà?

Monreale, “U Campanaru”. Archeologia e misura del tempo nella Sicilia antica.