"M'illumino di meno", il blind concert a Palermo per un pubblico di non vedenti

"M'illumino di Meno", la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, avrà a Palermo una ricaduta importante. All’invito di quest’anno hanno risposto, tra gli altri, anche gli artisti.

Così l’11 marzo alle 19 negli studi dei Cantieri 51 e Cast Palermo si esibiranno, in un concerto unplugged particolarissimo targato Gianfaby Production e Cantieri 51, artisti del calibro di Daria Biancardi, Tony Marino, Simona Trentacoste, Chiara Minaldi e Ariele, accompagnati da Ciccio Leo al piano, da Stefano India al basso e da Federico Gucciardo alla batteria.

Il pubblico sarà formato per metà da persone non vedenti e ipovedenti, grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi. L'altra metà degli spettatori, invece, sarà composta da persone vedenti ma bendate per regalare un'esperienza sonora, unica ed affascinante anche ai normodotati. La serata sarà presentata dal conduttore Massimo Minutella e dalla showgirl siciliana Eliana Chiavetta.