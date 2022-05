"No mafia", al Salinas una giornata di Legacoop Sicilia nell'anno del trentennale delle stragi

A quarant’anni dall’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, e a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, cosa è cambiato nella lotta alla mafia in Sicilia? E il movimento cooperativo che ruolo ha avuto nel fronteggiare in questi anni il fenomeno della criminalità organizzata? Sono questi i temi della giornata “No Mafia” organizzata da Legacoop Sicilia venerdì 27 maggio a Palermo presso il museo archeologico regionale Antonio Salinas. All’iniziativa, che si aprirà alle ore 10 e si articolerà in tre momenti d’incontro per concludersi alle 17,30, prenderanno parte anche il presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti, e il direttore generale di Coopfond, Simone Gamberini.

I lavori saranno coordinati da Giovanni Pagano, responsabile regionale di Legacoop per la legalità e i beni confiscati. L’iniziativa sarà aperta dalla relazione del presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino. Si proseguirà con una conversazione tra Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre, e lo storico ed ex presidente di Legacoop Sicilia Elio Sanfilippo, sul tema “L’impegno della società civile dall’uccisione di La Torre e dalle stragi di Capaci e via D’Amelio”. Ad introdurre il tema, il giornalista Vittorio Corradino.

Alle 11,30, il secondo incontro in programma nella mattinata che avrà come tema “Lo stato di salute della lotta alle mafie”. Previsti gli interventi di Antonino Caleca, componente Cga Regione Siciliana, Daniela Crimi, dirigente scolastico del liceo linguistico “Cassarà” di Palermo, Claudio Fava, presidente della Commissione Regionale Antimafia, Rino Giacalone, giornalista, Ludovica Ioppolo, ricercatrice Istat e Raffaele Malizia, presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. La mattinata si concluderà con l’intervento del presidente nazionale Mauro Lusetti.

La sessione pomeridiana si aprirà alle 15 e verterà sul tema “Il tessuto economico e la lotta contro le mafie dopo la pandemia”. Previsti gli interventi di Salvo Caradonna dell’associazione Addiopizzo, Maurizio Faro, direttore della cooperativa Geotrans, Valentina Fiore, amministratore delegato del Consorzio Libera Terra Mediterranea, Alfio Mannino, segretario Cgil Sicilia, Carmelo Pollichino dell’associazione Libera e Gaetano Salpietro presidente della cooperativa “Progetto Olimpo”. A chiudere la giornata “No Mafia” l’intervento del direttore generale di Coopfond, Simone Gamberini.