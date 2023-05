Giornata mondiale della sindrome fibromialgica e della salute della donna

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica e dell’ottava Giornata Nazionale della Salute della Donna le Associazioni Ammi Donne per la salute, associazione medici Palermo e associazione italiana sindrome fibromialgica odv promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l’attenzione e l’informazione sulla fibromialgia focalizzando l’attenzione sui diversi aspetti di una patologia sulla quale ancora bisogna investire nella ricerca.

L’evento prevede una tavola rotonda nella quale un gruppo multidisciplinare di specialisti si alterneranno per evidenziare le problematiche più ricorrenti che influiscono sulla vita delle donne affette da fibriomialgia l'evento si terrà a Palermo il 12 maggio dalle ore 16 alle ore 18 presso la sede dell'azione cattolica italiana in via Gianlorenzo Bernini 52. L’iniziativa è stata inserita dal Ministero della Salute nella pagina dedicata alla ottava Giornata Nazionale della Salute della donna.