Giornata mondiale del rifugiato al Centro Astalli: tutti gli eventi in programma

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni 20 giugno, l’organizzazione di volontariato Centro Astalli Palermo (Piazza Santissima Quaranta Martiri al Casalotto 10/14) organizza e promuove una giornata ricca di eventi volti a condividere con la città, momenti di riflessione e di collettività.

L’evento avrà luogo il 20 giugno all’interno della sede del Centro Astalli Palermo; le porte apriranno al pubblico alle ore 17 con ben due mostre fotografiche. La prima è a cura del Centro Astalli Roma in occasione dei #40annidiAstalli con gli scatti del celebre fotografo Francesco Malavolta, dal titolo “Volti al futuro - con i rifugiati per un nuovo noi”. Grazie a questi venti ritratti conoscerete le vite dei protagonisti, guardando ad una prospettiva aperta e solidale. La seconda mostra fotografica, “Casa nel cuore”, è in collaborazione con il Cesie, realizzata dei volontari Esc, Sacha Journeau e Matthias Ganz, che svolgono servizio presso il Centro Astalli Palermo da diversi mesi e che vogliono far conoscere le vite di chi hanno conosciuto.

Alle ore 21:30 invece ci sarà l’attesissima proiezione del docufilm “Quando non puoi tornare indietro”, che racconta la storia di un giovane e brillante ingegnere siriano, Obaida, con la passione per la musica e che, da solo, senza la sua famiglia, è miracolosamente riuscito ad arrivare in Italia. Alle sue spalle ha la guerra e di fronte una strada da inventare. Nella storia di Obaida c’è un po’ della storia di tutti i ragazzi che lasciano le proprie terre e intraprendono viaggi pericolosi e difficili alla ricerca di nuove opportunità e i cui sacrifici, talvolta, sono ripagati da successi incredibili e sorprese inimmaginabili. Il regista Leonardo Cinieri Lombroso sarà in collegamento per realizzare un dibattito col pubblico presente. Il Centro Astalli Palermo e il Cesie avranno il piacere di offrire un rinfresco a tutti i partecipanti.