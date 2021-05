Giornata mondiale della fibromialgia, piazze e monumenti si tingono di viola

Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia 12 maggio Aisf promuove su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”.

L’evento, che consisterà nell’illuminare di viola piazze e monumenti in tutta Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata che colpisce circa due milioni di persone in Italia, caratterizzata da un dolore cronico muscolo scheletrico e da invalidante stanchezza oltre che da una serie infinita di altri sintomi che rendono la vita di chi ne è affetto impossibile Tantissimi sono i Comuni della provincia di Palermo che hanno aderito all’iniziativa. Per la giornata infine tutti (pazienti, familiari, amici, personale sanitario) dovranno indossare un fiocco viola come segnale che i pazienti fibromialgici esistono.