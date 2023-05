Laboratori creativi e merende gialle, la giornata mondiale delle api al Minimupa Garden

La Giornata mondiale delle api è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. A causa del meteo avverso, la data è stata spostata dal 20 al 28 maggio 2023.

Le api e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari.



Le api sono tra gli esseri viventi più importanti del pianeta. Gli insetti impollinatori forniscono un fondamentale servizio all’ecosistema in cui viviamo e di conseguenza la riproduzione di molte piante coltivate e selvatiche. In questo modo favoriscono la biodiversità e garantiscono la crescita di piante che sono fondamentali per la sussistenza degli animali e dell’uomo.



In molte aree del pianeta le api, gli impollinatori e molti altri insetti stanno rapidamente diminuendo. Ciò si ripercuote sulla sicurezza alimentare globale. Circa due terzi delle piante coltivate che nutrono il mondo dipendono dall’impollinazione da parte di insetti o altri animali.



Programma



Ore 10.00 - 14.00

Le api si raccontano, arnia didattica

Un ’incontro in tutta sicurezza con il mondo delle api. Il percorso e? rivolto ai bambini dai 6 anni in su.



Attraverso un’arnia didattica, con le sue pareti in vetro, potranno vedere come vivono e lavorano le api e la loro perfetta organizzazione come unico microsistema nel quale ognuno ha un compito ben preciso, cooperando per il bene comune del sistema alveare. I bambini potranno conoscere le api, il miele e gli altri prodotti dell’alveare.

Gli operatori che presenteranno il progetto saranno il proprietario dell’azienda, Sig. Fortunato Battaglia e/o la sig.ra Emilia Genovese.

6+



Ore 11.00

Laboratorio creativo per i più piccoli

laboratorio creativo per i bambini 3+

Un laboratorio che insegna anche ai più piccini il sistema dell´alveare e l´importanza delle api.

3+



Ore 11.00 - 13.00

L´albergo degli insetti

tutti i bambini potranno collaborare al nostro albergo degli insetti destinato all´orto didattico.

Un´opera collettiva che spera di potere dare spazio a insetti impollinatori e utili alle coltivazioni dell´orto.

6+



ore 12.00

Libri natura - la nostra protagonista nei libri illustrati più belli

Letture animate e albi illustrati per i piccoli

3+



Ore 12.00

Giallo - laboratorio artistico

Il giallo sarà protagonista di questo laboratorio artistico. Il colore che più ricorda l´arte di Van Gogh se si pensa al famoso quadro dei girasoli o i campi di grano estivi. Il colore dell´estate, del grano e dei fiori, ma anche del miele e del vestito a strisce delle api. Un´avventura pittorica riservata ai bambini e ragazzi 6+



ore 11.00 - Merenda Gialla

pane e miele offerto dalla casa



Costo



Età 1+