Giornata delle malattie rare allo Steri: il convegno organizzato dall'associazione Spia

Il 25 febbraio dalle 9 alle 14 a palazzo Steri avrà luogo un convegno dedicato alla Giornata delle malattie rare. La manifestazione organizzata dall'associazione Spia in collaborazione con l'Istituto Colozza Bonfiglio e con l'Università degli studi di Palermo vuole richiamare l'attenzione sui bisogni di una comunità che conta oltre 300 milioni di persone nel mondo. In Italia i malati rari sono oltre 2 milioni, 1 su 5 è un bambino.

La giornata è un'occasione per puntare l'attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia di questo tipo comporta e per intraprendere attività, azioni e iniziative concrete. Una giornata per sentirsi meno rari.

L’Associazione Spia OdV non è nuova a iniziative di questo tipo. Nata nel 2008 con la finalità di favorire la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze Primitive promuove infatti di frequente iniziative di questo tipo, tese a sensibilizzare e a informare su argomenti troppo spesso lasciati nell’ombra e a promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della diagnosi e della terapia.

Promuove inoltre interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da Idp, favorisce un’appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca diagnosi e terapia, garantisce ai pazienti ricoverati o in day hospital un’assistenza ottimale, offre assistenza morale e psicologica ai pazienti e alle loro famiglie, da sostegno legale e finanziario alle persone indigenti affette da Idp e accoglie,nella “Casa di Riccardo”, i bambini-pazienti provenienti da fuori Palermo e le loro famiglie, a titolo assolutamente gratuito.

La locandina sulla Giornata delle malattie rare