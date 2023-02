Da piazzetta delle Sette Fate alla scoperta della città per la giornata della guida turistica

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica Edizione 2023, l’Associazione Gta - Guide Turistiche Abilitate - aderisce all’iniziativa con la visita ai monumenti che documentano la presenza della schiavitù dei secoli scorsi nella nostra città. La visita si terrà sabato 25 febbraio delle 9,30 alle 12,30.

Il percorso prevede la visita presso la Piazzetta delle Sette Fate, ill “Muro della legalità” e le “Ghenie Chapels” presso la Chiesa della Madonna della Mazza”. I dipinti delle Ghenie Chapels "La Crocifissione" e il "Martirio di Padre Pino Puglisi" saranno presentati con una relazione dell'architetto, Enzo Fiammetta, direttore del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina.

"Anche per questa edizione 2023 della Giornata Internazionale delle guide turistiche - dichiara Giovanni Masaniello, presidente Gta - abbiamo voluto proporre un tema inedito per la nostra città “La schiavitù del passato e contemporanea, la legalità e la giustizia”. Un modo per conoscere la nostra città proponendo riflessioni che contribuiscono a promuovere senso civico e cittadinanza.

L'appuntamento è alle 9,30 a Porta Nuova, la conclusione si terrà alle 12 presso la Chiesa della Madonna della Mazza. La visita è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. È possibile usare l'indirizzo email info@guidepalermo.com.