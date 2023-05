Giornata internazionale del gioco: a Bagheria una domenica per famiglie

A Bagheria la Giornata internazionale del gioco. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha voluto aderire alla “Giornata Internazionale del Gioco 2023” e alla “XXII Giornata nazionale del sollievo”. Domenica 28 maggio per festeggiare le due ricorrenze, il comune di Bagheria ha organizzato, mediante l'organizzazione dell'assessorato allo Spettacolo e Comunicazione guidato da Giusy Chiello una serie di appuntamenti per il divertimento delle bambine e dei bambini e per sottolineare i loro diritti.

L'organizzazione, partita già da diversi giorni, conta sull' aiuto di diverse associazioni del territorio che hanno tra i loro scopi statutari i temi legati all'infanzia. Il programma della giornata: Luna Park di Bagheria ed Aspra tra ivertimento, immaginazione, empatia. La manifestazione si svolgerà tra Villa San Cataldo (dalle ore 10 alle 12), Piano Stenditore Aspra (dalle 10 alle 19) e Corso Umberto (dalle 10 alle 19).

Inoltre, sono previsti presso la scuola Cirrincione, le attività di: Minivolley, Minijudo e percorsi ludico-motori ed infine, ultimo appuntamento da non perdere è la caccia al tesoro “Voglio scoprire Bagheria!” (prenotazione necessaria) ed in mattinata, dalle 10 alle 12.30, presso piazzetta Butera si svolgeranno attività sportive inclusive per bambini e ragazzi a cura dell'associazione Sport 21.

La Giornata Internazionale del Gioco è stata istituita il 28 maggio 1998. L’idea fu di Freda Kim, presidente dell’Itla (Associazione Internazionale delle Ludoteche) e fu subito approvata dalle Nazioni Unite, che hanno fissato la ricorrenza il 28 maggio di ogni anno. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto dell’Infanzia, riconosce il diritto dei bambini al tempo libero e al riposo e vuole ricordare l’importanza della creatività e della sperimentazione attraverso attività ludiche: oggi la Giornata Mondiale del Gioco si celebra in oltre 40 paesi in tutto il mondo e sottolinea come il gioco stimoli la parità e l’inclusione sociale.

La “Giornata Nazionale del Sollievo”, celebrazione nata nel 2001 nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura del sollievo e all’uso di cure palliative, rivolta a tutti i malati per i quali un percorso di guarigione non è più possibile. "Il diritto al gioco deve essere garantito a tutti, nessuno escluso - così l'assessore Chiello - il gioco aiuta a socializzare, stimola e aumenta l’inclusione, fa sentire parte integrante di una squadra. E' importante sentirsi parte di qualcosa che troppo spesso viene sottovalutato o rimpiazzato dai giochi davanti a uno schermo" aveva dichiarato l'assessore Chiello quando si sono svolte le prime riunioni organizzative.