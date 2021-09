Giornata europea delle lingue, ai Cantieri Culturali al via la ventesima edizione

Il 26 settembre anche a Palermo sarà celebrata la “Giornata Europea delle lingue” che è giunta alla ventesima edizione. Dalle 17 alle 21, ai Cantieri Culturali alla Zisa, presso il Cre.Zi Plus, saranno proposte attività per adulti e bambini in tantissime lingue europee e non, in collaborazione con l'International House, il Goethe Zentrum, l'Instituto Cervantes, la Casa Officina, la Comunità Ellenica Siciliana e l'Officina di Studi Medievali. La serata si concluderà, nel rispetto delle normative anticovid, con un aperitivo con conversazioni nella propria lingua preferita.

La Giornata Europea delle lingue è stata istituita il 26 settembre del 2001 dal Consiglio Europeo di Strasburgo e promuove il pluralismo in tutto il continente. Qualche giorno prima di questo importante evento, precisamente venerdì 17 e sabato 18 settembre, l'équipe dell'Institut français organizza due giornate a porte aperte per conoscere i corsi e l'offerta formativa. Il centro di lingua francese, con sede ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4), accoglierà i visitatori con un doppio appuntamento aperto a tutti, utile anche per avere informazioni utili per la rentrée: dalla presentazione dei corsi alle iscrizioni, dai corsi di prova gratuiti ai test di livello.

Sarà possibile testare gratuitamente il proprio livello di conoscenza della lingua, al fine di pianificare un percorso personalizzato e mirato al raggiungimento dei propri obiettivi linguistici. Per sostenere i test, però, è necessario effettuare una prenotazione telefonica o compilare l'apposito modulo online sul sito www.institutfrancais.it. E' possibile chiedere ulteriori informazioni telefonando al numero sopraindicato o inviando una email all'indirizzo corsi-palermo@ institutfrancais.

