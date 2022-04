Earth Day all'Orto Botanico, tre giorni di visite guidate e laboratori all'aria aperta

In occasione della decima edizione di Earth Day, CoopCulture e l’Orto Botanico di Palermo propongono una tre giorni di appuntamenti dedicati alla Terra, tra visite guidate e laboratori all'aria aperta, incentrati sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto del Pianeta. Dal 22 al 24 aprile è previsto un biglietto ridotto a 4 euro (e per i ragazzi dai 6 ai 12 anni diventa 2 euro) valido per una delle tre giornate della manifestazione.

Sabato 23 aprile alle ore 11 (replica domenica sempre alle 11) è prevista la visita per adulti "Alla scoperta dell'Orto Botanico": l’Orto Botanico sarà testimone di quanto il rispetto dell’ambiente e la conservazione delle specie debbano essere stimolo vivo e quotidiano per le nuove generazioni. (durata 1 h circa, biglietto 5 euro). Alle 17 per i bambini dai 5 anni in poi tocca a "Arrivano le farfalle: bombe di semi per colorare la città", una visita gioco curata da Orto Capovolto in cui i piccoli ortisti saranno impegnati in un laboratorio pratico-creativo di guerriglia gardening per la realizzazione di bombe di semi (biglietto 8 euro).

Domenica 24 aprile alle 10,30 "Bombe di semi in arrivo", laboratorio didattico per bimbi tra 4 e 10 anni: nella giornata mondiale della Terra tutti a gran voce per chiedere l’abolizione delle bombe e seminare il rispetto e la pace. Una visita che condurrà i ragazzi attorno al mondo alla scoperta delle tante specie botaniche, per imparare a prendersi cura del Pianeta (biglietto 10 euro).