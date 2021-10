Giornata europea della cultura ebraica: tutti gli eventi a Palermo

Avrà luogo domenica 10 ottobre 2021 la ventiduesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che apre le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici alla cittadinanza, proponendo centinaia di appuntamenti culturali, quest’anno in ben centootto località, il numero più alto da quando esiste la manifestazione in Italia.

L’iniziativa, coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono trentacinque Paesi europei, ha quest’anno quale ‘fil rouge’ a unire idealmente tutti gli eventi il tema “Dialoghi”. Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, che sarà declinato nelle tante iniziative con diverse modalità, tra visite guidate e incontri d’autore, concerti e spettacoli teatrali, mostre d’arte e degustazioni kasher, contributi video, momenti di approfondimento e attività per famiglie.

Numerosi gli eventi in Sicilia. A Palermo alle 10.30, incontro sulla cultura ebraica all'Archivio Comunale (Via Maqueda, 157). Dopo i saluti istituzionali di Eliana Calandra (Dirigente responsabile del Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino), intervengono Francesco Bonanno (Biblista), Luciana Pepi (Università di Palermo), Rita Calabrese (Università di Palermo), Marco Betta (Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo), Dario Oliveri (Università di Palermo ) e Omer Meier Wellber (direttore musicale Teatro Massimo Palermo). Per maggiori informazioni: Mail infoissepalermo@gmail.com.



