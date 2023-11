Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al liceo De Cosmi il convegno "Libera di Amare"

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, si terrà il 23 novembre alle 11 al liceo delle Scienze umane, linguistico economico sociale De Cosmi, in via Ruggeri 15, il convegno "Libera di Amare".

Due i momenti previsti, prima un incontro con Valentina Mira, autrice del libro "X", e a seguire il convegno. Interverranno la professoressa Anna Cannizzo, che introdurrà i lavori, seguiranno gli interventi del dirigente scolastico Francesca Paola Puleo, della psicologa Donatella Taverna, dell'ispettore capo dell'ufficio di Educazione stradale Rosa Mazzamuto, di Maria Vittoria Cerami, vice presidente del progetto forense Unione di Liberi avvocati, con delega alle Pari opportunità. E ancora Daniela Bonsignore, referente per la Regione Sicilia Women Krav Maga Ikmi e le professoresse Giulia Rera, Maria Concetta Cannova e Zaia Musso del Comitato tecnico scientifico.

Il convegno si inserisce in una tre giorni di riflessione e momenti anche artistici sul tema.