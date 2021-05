Giornata del bambino e dell'adolescente nei luoghi di cura e del prendersi cura: l'evento in streaming

Come nei 16 anni precedenti, il 13 maggio di quest'anno vede l'organizzazione della Giornata del Bambino e dell'adolescente nei luoghi di cura e del prendersi cura, che dal 2016 è gestita dalla Società Italiana di Psicologia Pediatrica (SIPPed).

La Sipped opera prevalentemente all'interno del materno infantile in qualità di Società iscritta nell'elenco dedicato per le professioni sanitarie del Ministero della Salute; è presente in numerosi organismi ed enti nazionali di settore (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e Consulta Cnop, Società Italiana di Pediatria, Fiarped - Federazione delle Società che si occupano di pediatria; ha avviato convenzioni e protocolli con il Ministero della Salute e diverse altre associazioni così come interagisce con numerosissimi stakeholders, tra cui ordini professionali degli psicologi di alcune delle 15 Regioni in cui è presente attraverso i propri iscritti.

La SIPPed quest'anno vuole focalizzare la Giornata sui numerosi percorsi di prevenzione, di ricerca e di intervento svolti, durante il duro e difficile periodo della pandemia, dai singoli gruppi di lavoro istituiti secondo i fini e gli interessi statutari. In tal senso i gruppi, costituiti da psicologi, pediatri, neuropsichiatri dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno affrontato problematiche relative all'infanzia, all'adolescenza. Una Giornata che consentirà, ancora una volta, di sottolineare l'importanza di un lavoro integrato multiprofessionale, orientato al benessere dello sviluppo di ogni feto, neonato, bambino e adolescente e dei contesti di riferimento, assicurato anche dal supporto psicologico telefonico e in remoto gratuito, proposto dal Servizio Le'gami Lega'mi, che opera come servizio prossimale di comunità.

L'organizzazione della Giornata prevede la presentazione dei lavori portati avanti, durante due diverse sessioni di lavoro, mattutina e pomeridiana, che si svolgeranno online, con possibilità di link riservato per i primi 100 iscritti, e prevedendo attestato a richiesta. L'evento sarà trasmesso in streaming.

La brochure