Promuovere la consapevolezza ambientale giocando, giornata esperienziale da Palma Nana

Cambiamento climatico e degrado ambientale non sono solo sfide sociali, ma anche priorità cruciali per il benessere delle nostre comunità e la salute del pianeta. In questo contesto, Estella riconosce il ruolo fondamentale delle scuole nel sensibilizzare le future generazioni sul rispetto dell’ambiente, sviluppo sostenibile, risorse naturali e biodiversità e organizza una giornata esperienziale, in collaborazione con Palma Nana. L’evento è gratuito e aperto a tutti. L'età non è importante.

Giochi, sorprese e regali per chi parteciperà. L'appuntamento è fissato giovedì 4 luglio, alle 17, da Palma Nana, in piazza Sant 'Euno 15, Palermo (Piazza Magione). L'iscrizione è obbligatoria. Chi volesse sbarazzarsi di abiti, scarpe, borse e accessori che non utilizza più può portarli con sè (massimo 4 articoli).



Per maggiori informazioni visita il sito https://www.projectestella.com/en.